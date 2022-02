ON LINE I TRE NUOVI BANDI DELLA FONDAZIONE SU ARTE - ATTIVITA’ E BENI CULTURALI, VOLONTARIATO e RICOMINCIO DA TE

Sono da oggi On Line su Sito Internet della Fondazione Tercas (nella sezione Contributi-Bandi del menù orizzontale) i BANDI per l’anno 2022 relativi ai Settori: ARTE - ATTIVITA’ E BENI CULTURALI, VOLONTARIATO e RICOMINCIO DA TE, quest’ultimo dedicato alla promozione della cultura della parità di genere.

A ciascun soggetto è consentito, per ogni singolo Bando, avanzare una sola proposta, mediante compilazione dell’apposito modello disponibile nell’area riservata “Domande di contributo” del sito www.fondazionetercas.it, ed invio esclusivamente telematico dello stesso entro le ore 12 del giorno giovedì 17 marzo 2022.

In particolare, per ogni BANDO, le proposte dovranno riguardare iniziative prive di finalità lucrative, da realizzarsi o avviarsi nell’anno 2022 nel territorio della Provincia di Teramo, in diversi ambiti di attività e con specifici obiettivi.

BANDO ARTE - ATTVITA’ CULTURALI

AMBITI DI ATTIVITA’

a) musica;

b) teatro;

c) altre attività artistiche e culturali (con esclusione di quelle aventi ad oggetto la promozione enogastronomica o attività sportive).

OBIETTIVI

salvaguardare le Istituzioni culturali storiche del territorio e le iniziative che mirano al recupero di alcune valide iniziative artistiche, letterarie, etc. del passato, per contribuire a riscoprire l’identità del territorio;

aumentare la consapevolezza dei cittadini del patrimonio culturale presente sul proprio territorio;

promuovere la valorizzazione dei beni culturali di elevato e riconosciuto valore storico-artistico, archeologico, architettonico e archivistico librario;

sviluppare azioni mirate ad avvicinare i giovani a forme artistiche (musica, letteratura, teatro, arti figurative, artigianato);

incrementare opportunità di lavoro nell’ambito della cultura e dei beni culturali;

favorire le iniziative volte a diffondere una corretta cultura ambientale che faccia riflettere la comunità sullo stretto legame esistente tra bene ambientale, cultura del territorio e qualità della vita;

favorire il potenziamento delle competenze digitali;

implementare, nell’ambito di iniziative coerenti con una delle precedenti finalità, percorsi tesi a favorire l’inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità.

BANDO VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

OBIETTIVI

migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, attraverso strategie innovative finalizzate in particolare all'inserimento nel mondo del lavoro ed alla creazione di strutture e progetti per l'accoglienza di soggetti adulti usciti dai percorsi scolastici;

fornire supporto psicologico ai nuclei familiari di persone disabili;

sostenere la fascia di popolazione economicamente più debole, in particolar modo in relazione ai bisogni primari, con una particolare attenzione alla formazione emotiva e culturale dei minori, al fine di evitare la “trasmissione ereditaria” della situazione di disagio;

prevenire il disagio di minori e giovani, attraverso la creazione e lo sviluppo di centri di aggregazione con finalità formative, anche nei luoghi di socializzazione quali, ad esempio, quartieri, oratori, parrocchie;

migliorare la partecipazione attiva delle persone di origine immigrata nella società;

aumentare la capacità delle persone in situazione di disagio di gestire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa;

favorire, in sinergia con le istituzioni e gli enti del territorio, l’accesso al mercato del lavoro di persone inoccupate e/o disoccupate nonché le opportunità per lo sviluppo di forme di lavoro autonomo e imprenditoriale, in particolare per i giovani, servendosi anche dello strumento del Microcredito o promuovendo corsi di formazione o di riqualificazione professionale per i meno giovani;

rafforzare la prevenzione e la promozione della salute ed i livelli di professionalità del personale operante in strutture e servizi socio sanitari pubblici e privati;

rafforzare l’integrazione e l’erogazione di servizi e interventi socio sanitari a favore di soggetti in condizione di disagio fisico, economico e/o sociale;

favorire il benessere culturale e la partecipazione attiva delle persone anziane;

promuovere interventi volti a contrastare o ridurre il disagio dei soggetti affetti da patologie che possano comportare difficoltà nella vita sociale del paziente e comprometterne il benessere materiale e psicologico ovvero volti a contrastare o ridurre il disagio morale e materiale dei relativi familiari;

fronteggiare i bisogni legati alla una nuova emergenza sanitaria ovvero alla fase post emergenziale, con particolare attenzione al disagio psichico e relazionale degli adolescenti;

favorire il potenziamento delle competenze digitali.

BANDO RICOMINCIO DA TE

sul tema della parità di genere e della lotta alla cultura

della prevaricazione maschile e al fenomeno della violenza di genere

La Fondazione Tercas intende raccogliere idee progettuali di particolare rilevanza sociale volte a promuovere la cultura della parità di genere e a contrastare la cultura della prevaricazione maschile e la violenza di genere, al fine di “esportare” il contrasto alla violenza fondata sulla differenza di genere in realtà che normalmente non se ne occupano.

OBIETTIVI:

promuovere iniziative in ambito musicale, teatrale e altre attività culturali con la finalità di diffondere la cultura delle differenze e il contrasto agli stereotipi di genere;

reinserire socialmente e lavorativamente le vittime di violenza (al fine di evitare il protrarsi della violenza economica);

rafforzare i servizi tesi a favorire l’emersione e il contrasto della violenza a danno delle donne, in particolare nelle sue forme più subdole e sommerse, quali la violenza online;

promuovere la partecipazione delle donne allo sviluppo dell’intelligenza artificiale (IA) in veste di ricercatrici, programmatrici e utilizzatrici;

sensibilizzare ed educare gli studenti alla parità di genere e al rispetto delle differenze, con l’obiettivo di superare i modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini e gli atteggiamenti di prevaricazione;

realizzare percorsi di educazione/istruzione nelle materie STEM (Technology Engineering and Mathematics), con implementazione di “buone pratiche”, al fine di incoraggiarne lo studio, in particolar modo da parte delle bambine e delle ragazze.

**********************

I soggetti in possesso dei requisiti di finanziabilità previsti dall’art. 4 del Regolamento dell’Attività Istituzionale della Fondazione ed interessati alla presentazione di una domanda di contributo con riferimento ai suddetti avvisi, dovranno accedere, previa registrazione ed assegnazione delle relative credenziali, all’apposita area riservata.

Sarà possibile, quindi, compilare i Modelli ivi disponibili e provvedere all’invio esclusivamente telematico entro i termini fissati dalla Fondazione.

Si raccomanda, prima dell’invio della domanda, di prendere visione sul Sito Internet della Fondazione Tercas dello Statuto della Fondazione del Regolamento dell’Attività Istituzionale, del Vademecum per la Rendicontazione dei Progetti e del Codice di Condotta.

Si raccomanda, altresì, di contattare gli uffici della Fondazione per ogni eventuale dubbio o richiesta di chiarimento relativamente ad aspetti formali o procedurali.