CONTROLLI ANTICOVID/ MULTATI COMMERCIANTI SPROVVISTI DI GREEN PASS

La Polizia Locale di Teramo ha effettuato circa 150 ispezioni anticovid nei confronti degli esercenti l’attività del commercio su area mercatale elevando 5 sanzioni per mancato rispetto della normativa emergenziale. Nel caso specifico è stata accertata la mancanza di green pass da parte di commercianti che sono stati sanzionati per 600 euro in base alla normativa anticovid. Le verifiche sono proseguite nei confronti di 2 esercizi commerciali della grande distribuzione dove sono state contestate violazioni alla Legge Regione Abruzzo n.23 del 2018 per aumento della superficie di vendita non autorizzato. In questo caso le sanzioni ammontano ad un totale di 10.000 euro data la gravità della condotta che viola anche la normativa antincendio. Infatti gli agenti della locale hanno accertato l’utilizzazione del cosiddetto “spazio calmo” come zona espositiva di merci in vendita. In base alle disposizioni in materia antincendio, per spazio calmo si intende un luogo sicuro, statico, contiguo e comunicante con una via di esodo tale da avere caratteristiche da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa di soccorsi.