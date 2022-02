VIDEO / FALSO ALLARME BOMBA AL DELFICO, DENUNCIATO IL RESPONSABILE, SI TRATTA DI UN 17ENNE DI TERAMO

Nel corso della mattinata odierna, è giunta al centralino del Liceo Classico "Delfico-Montauti”, ubicato in piazza Dante a Teramo, una telefonata in cui un anonimo interlocutore avvertiva della presenza di un ordigno esplosivo all’interno del citato istituto scolastico. L’intero edificio, comprensivo del convitto nazionale “Melchiorre Delfico”, veniva evacuato e la conseguente ricerca dell’esplosivo eseguita dai Carabinieri di Teramo con il concorso di un artificiere e un una unità cinofila per la ricerca esplosivo di Chieti, dava esito negativo. Le immediate indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Teramo permettevano però di individuare e denunciare alla competente A.G. per il reato di procurato allarme, l’autore della citata telefonata. Si tratta di un 17enne del luogo che NON frequenta l’istituto interessato dal falso allarme bomba e che si è ritirato dalla scuola e attualmente non ha occupazione. Per divertimento mentre era con degli amici ha deciso di fare la telefonata e far finta che ci fosse una bomba nell'istituto.

