ARRIVANO 7,5 MILIONI DI EURO PER LE STRADE TERAMANE, ECCO COME SARANNO UTILIZZATI

Via libera ai progetti Bandiera per interventi sulla viabilità regionale per un importo complessivo di 31 milioni di euro,di cui 7.25 milioniper la provincia di Teramo.

Il Cipess, nella seduta del 15 febbraio, ha approvato il programma di interventi relativi alla viabilità provinciale e comunale presentato dalla Regione Abruzzo.

“Sonoimportanti interventi che andranno a migliorare laviabilità provinciale e comunale, soprattutto per quanto riguarda l’accesso alle aree interne - dichiara il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Umberto D’Annuntiis”.

Particolarmente importanti sono gli interventi previsti sulle S.P. 39 di Isola del Gran Sasso, S.P. 48 di Torricella – Ceppo – Valle Castellana - Pietralta, S.P. 27 S. Margherita – Casoli - Scerne di Pineto, S.P. 1F Controguerra – Tronto,la S.P.8 Lago Verde Nereto e sulla viabilità di accesso al Santuario di San Gabriele.

“Si tratta di ulteriori risorse ottenute grazie al lavoro del Presidente Marsilio e di questa Giunta Regionale– continua il Sottosegretario D’Annuntiis – che ci auguriamo vengano cantierizzate nel più breve tempo possibile dagli Enti Locali affinché venga recuperato il tempo perso in passato e ridata dignità a questi territori”.