QUARESIMALE / ALLE ASP UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA 7 MILIONI

Arriva dal Cipes un importante aiuto finanziario alle Asp (Azienda servizi alla persona) abruzzesi. Lo rende noto l'assessore alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, dopo che la Giunta regionale ha recepito la delibera Cipes che assegna alla Regione Abruzzo 30 milioni di euro e deciso lo stanziamento alle Asp. "In quella dotazione finanziaria - spiega meglio l'assessore Quaresimale - ci sono 7 milioni di euro che andranno alle Asp regionali. Si tratta di contributi straordinari che la Giunta regionale ha voluto erogare per venire incontro alle maggiori spese che le aziende hanno dovuto sostenere per lo stato di emergenza sanitaria degli ultimi due anni. Seguiamo quotidianamente la difficile situazione finanziarie delle Asp che il Covid non ha fatto altro che aggravare e rendere ancora di più attuale, ed è per questo che la Giunta non ha esitato ad assegnare una fetta importante dei 30 milioni che ci sono arrivati dal Cipes". Secondo quanto stabilito dalla Giunta, i contributi ad ogni singola Asp verranno assegnati in proporzione al numero dei posti letto certificato da ciascuna azienda "Nei prossimi giorni - prosegue l'assessore alle Politiche sociali - gli uffici regionali provvederanno a fare una ricognizione sui posti letto attivi in ogni singola struttura. Terminato il censimento, si provvederà a determinare il contributo che verrà erogato ad ogni singola Asp. Da una prima simulazione effettuata dagli uffici - conclude Quaresimale - alla Asp1 di Teramo dovrebbero essere assegnati circa 3 milioni di euro".