LA LETTERA / CARO SINDACO D'ALBERTO, ESISTIAMO ANCHE NOI...

Via Delle Recluse

Installare delle telecamere è chiedere troppo? Come tutte le amministrazioni questa via è INESISTENTE auto contromano - discarica a cielo aperto - puzza di urina & feci di animali - siringhe - ratti caro sindaco D'Alberto esistiamo anche noi

Umberto