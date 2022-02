SCRITTE ANTISEMITE AL PARCO GIOCHI, IL SINDACO AGOSTINELLI LE CANCELLA E LANCIA UNA CAMPAGNA CULTURALE

“Alcuni giorni fa, in un parco giochi del centro storico, abbiamo trovato queste scritte antisemite e razziste. Sono inaccettabili, specie in un parco giochi e a poche giorni dal 27 gennaio, Giorno della Memoria”. Lo scrive il Sindaco di Campli, Federico Agostinelli, con lo sdegno che merita e pretende l’diozia di chi offende la storia e la memoria del dolore. Ovviamente, il Comune ha immediatamente provveduto a cancellare queste scritte. “Ma bisogna fare di più. A cominciare dalla scuola - spiega Agostinelli - Per questo ho scritto alla Preside dell’Istituto Comprensivo di Campli a cui ho offerto tutta la nostra collaborazione ad implementare e a rafforzare ulteriormente le iniziative educative e didattiche per il contrasto ad ogni forma di razzismo, discriminazione e intolleranza. Su questi temi, non è possibile voltarsi dall’altra parte”.