MUORE MENTRE SOLLEVA UN CANCELLO, LA PROCURA INDAGA SULLE CAUSE DEL DECESSO

Stava sollevando un cancello che doveva essere montato nel cantiere di un'abitazione di Cologna Spiaggia quando improvvisamente si è accasciato a terra. Sarà l'autopsia, già disposta dal pm Enrica Medori, a fare chiarezza sulle cause della morte di Giancarlo Marrancone (foto: da Il Centro), 61enne di Mosciano. L'uomo era dipendente di una ditta del posto per cui ieri stava lavorando. Il titolare della ditta è indagato: un atto dovuto in considerazione di un esame irripetibile come l'autopsia e che consente all'indagato di poter nominare un suo consulente. Obiettivo della Procura è quello di accertare se il malore possa essere stato una conseguenza dello sforzo fisico. L'uomo lascia la moglie Donatella Di Giuseppe e i figli Simona e Cristian.