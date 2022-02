VIDEO / VIENE INTERROTTO MENTRE PARLA AD UN CONVEGNO PERCHE' C'E' DA SPOSTARE UNA MACCHINA... MA E' LA SUA

Siamo a Castelli, in un convegno sul tema "PROBLEMA CINGHIALI che fare?". E' sbato 12 febbriao 2022, e sono tanti i presenti, allebatori e agricoltori colpiti dalle devastazioni dei cinghiali. Intervengono in tanti, tra loro Dino Rossi, un agricoltore che da sempre si batte per la difesa del mondo rurale. Sta parlando, ma deve interrompersi perché, come accade a volte... c'è da spostare una macchina. Solo che è... la sua...

