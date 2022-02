VIDEO / BENVENUTI A TERAMO CENTRO, COI SAMPIETRINI IN LIBERA USCITA...

Benvenuti a Teramo Centro. Dove i sampietrini vanno in libero uscita, la natura cresce spontanea e lo sporco fa come gli pare. Siamo in vico del Nardo, tra piazza Dante e Corso di porta Romana. Chissà se anche questo si vedrà nell’app “scopri teramo”….

