STUDENTI (POCHI) IN PIAZZA MARTIRI PER PARLARE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, IL 25 FEBBRAIO A PIAZZA DANTE NUOVA PROTESTA

«No alla scuola dei padroni» è lo slogan delle manifestazioni studentesche previste oggi in oltre 40 città, nella giornata di mobilitazione nazionale promossa dal Fronte della Gioventù Comunista (FGC) e altre sigle, accompagnata nella scorsa settimana da un’ondata di occupazioni e proteste nelle scuole.

«Questo movimento studentesco pone una questione politica chiarissima: il sistema dell’alternanza scuola lavoro è fatto di sfruttamento, assenza di diritti e sicurezza. Deve finire, bisognava aspettare i morti per capirlo?» - questa la dichiarazione di Lorenzo Lang, segretario nazionale del FGC - «Non si può piegare la didattica alle esigenze delle imprese, non si può continuare col modello della scuola-azienda. Il governo prenda atto che cercare di derubricare tutto a una questione di ordine pubblico con la storia degli “infiltrati” è una strategia che ha fallito. Lamorgese e Bianchi si dimettano».

IL 25 FEBBRAIO ALLE ORE 8,30 A PIAZZA DANTE CI SARA' UN'ALTRA MANIFESTAZIONE DEGLI STUDENTI DELLA PROVINCIA DI TERAMO PER FAR SENTIRE LA LORO VOCE SUL FALLIMENTO DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO