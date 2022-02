IN NEGOZIO SENZA GREEN PASS, MULTATI DUE ESERCENTI

Prosegue il lavoro della polizia locale volto ad accertare il rispetto della normativa anti Covid. Nell’ambito dei controlli svolti sul territorio dal Noa, il nucleo operativo antidegrado, intensificati negli ultimi giorni a seguito delle numerose richieste di intervento da parte dei cittadini, ieri gli agenti hanno sanzionato i titolari di due attività, perché sprovvisti di green pass.

Per i due esercenti, oltre a sanzioni per complessivi 1200 euro, è scattata anche la segnalazione alla Prefettura per gli eventuali provvedimenti del caso.

Solo qualche giorno fa, nel corso di controlli durante il mercato del sabato, i vigili avevano multato cinque esercenti sempre perché sprovvisti di green pass.

Rispetto alle attività volte a garantire il rispetto delle misure di contrasto alla pandemia la polizia municipale sottolinea “l’importanza della collaborazione dei cittadini in questa battaglia, che ci vede tutti uniti nella lotta al Covid”.