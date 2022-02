BAINAIT / E' PAOLO TANCREDI L'OSPITE DI STASERA, TRA "VECCHIA" E "NUOVA" POLITICA, PANDEMIA E POST, D'ALBERTO & C.

Sarà Paolo Tancredi, ex parlamentare, imprenditore, l’ospite di questa sera a BAINAIT, il “notturno” di R+ pensato quest’anno come una chiacchierata di fine serata, tra un barman curioso, il direttore Antonio D’Amore, e un ultimo cliente in vena di confidenze. Nella lunga intervista, Paolo Tancredi avrà modo di commentare l’Italia di oggi, il post pandemia, con riflessioni approfondite sulla quotidianità e sull’agire politico. Ma, come è nello stile di Bainait, si parlerà anche di Teramo, della scelta di vivere in città, e della politica comunale, con qualche (tanti) accenti critici riferiti al Sindaco D’Alberto e al suo operato. BAINAIT QUESTA SERA ALLE 21 SU R+ CANALE 116