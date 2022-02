SOTTO LE STELLE DI CIVITELLA... LE STELLE DI UN FESTIVAL CINEMATOGRAFICO INTERNAZIONALE

Civitella del Tronto non è solo un borgo meraviglioso, storico, affascinante e unico ma un vero e proprio palcoscenico sotto le stelle. Il cinema, che l'ha scoperta in tutta la sua eleganza con il pluripremiato film "Il diritto alla felicità", sembra essere un compagno talmente complice di tanta bellezza da rendere inevitabile l'incontro tra l'antico borgo e la settima arte. Per tutto questo e per le suggestioni e gli arricchimenti che il cinema può dare a Civitella e che Civitella può regalare al cinema, si è pensato di dar vita a un progetto di ampio respiro culturale che vada al di là dei confini nazionali e che rafforzi ed evidenzi questo affascinante legame. Nasce così, dall'incontro tra IMAGO e il Comune di Civitella del Tronto con il contributo della Regione Abruzzo, l'Imago International Film Festival di Civitella del Tronto si svolgerà dal 28 luglio al 4 agosto. Al Festival possono partecipare lungometraggi provenienti da tutto il mondo. Le iscrizioni avvengono tramite le piattaforme FilmFreeway e Festhome e, attualmente, sono state già iscritte circa 300 opere.

La giuria assegnerà i seguenti premi:

"Premio Amarcord" al miglior film italiano.

al miglior film straniero.

al miglior film straniero. "Premio Sergio Leone" alla migliore regia di film italiano.

alla migliore regia di film straniero.

alla migliore regia di film straniero. "Premio Tonino Guerra" alla miglior sceneggiatura italiana.

alla miglior sceneggiatura straniera

"Premio Gian Maria Volonté" al miglior attore protagonista di film

al miglior attore protagonista di film straniero.

al miglior attore protagonista di film "Premio Monica Vitti" alla miglior attrice protagonista di film italiano.

alla miglior attrice protagonista di film straniero.

straniero. )"Premio Tonino Delli Colli" alla miglior fotografia.

"Premio Burt Bacharach" alla miglior colonna sonora originale.

La giuria inoltre, a suo insindacabile giudizio e non necessariamente, potrebbe assegnare anche dei premi speciali, quali, ad esempio: