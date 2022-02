IL PARCHEGGIO RIDIVENTA PALESTRA PER IL LICEO CLASSICO

Un altro spazio pubblico restituito alla comunità. Si tratta dell’area sottostante la “Delfico” di Piazza Dante a Teramo, per decenni parcheggio abusivo e oggi restituito a un utilizzo sociale: una palestra all'aperto per il Liceo Classico e il Liceo musicale.

La precedente amministrazione provinciale aveva già provveduto a bonificare l’area diventata negli anni parcheggio abusivo e discarica di rifiuti e grazie all’interessamento del consigliere Luca Frangioni si è provveduto a formalizzare la concessione di questo spazio alla scuola. Come noto sono in corso interlocuzioni con la Regione Abruzzo - proprietaria dell'immobile ma data in concessione al Comune - anche per l’adeguamento e il recupero della “Palestra Mazzini”, antistante al campetto della Delfico. In questo caso la Provincia si è offerta di provvedere alle spese di adeguamento per farla tornare, previa convenzione con l’ente regionale, alla sua destinazione d’uso originale mettendola a disposizione delle scuole.