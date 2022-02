DA LUNEDI, L'ABRUZZO TORNA IN ZONA GIALLA: SCENDONO I CONTAGI

Con il calo costante dei ricoveri Covid, l'Abruzzo torna in zona gialla da lunedì prossimo. È quanto comunicato dal ministero della Salute, a seguito dei dati riportati nell'ultimo monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità. La regione, dunque, si prepara ad abbandonare la zona arancione: il tasso di occupazione in terapia intensiva, arrivato all'11%, è ormai sotto la soglia limite del 20% da oltre 14 giorni. Il tasso nei reparti ordinari scende invece al 33%. I positivi accertati in Abruzzo da inizio pandemia, alla luce dell'ultimo aggiornamento, superano quota 250 mila, ma a far riflettere è il dato che riguarda i contagi dall'inizio dell'anno: 144.742 casi, pari al 60% circa, sono emersi solo nel 2022, dunque in meno di due mesi. I decessi complessivi sono 2.912: 272, pari al 9,3%, registrati dall'inizio di quest'anno e complessivamente il tasso di letalità del virus in Abruzzo è dell'1,16%. Dei 251.315 casi complessivi, il 21,5%, sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila.