CORALE / LA POESIA DI ENRICO MARIÀ DISTURBA L’APE CHE SUGGE IL FIORE…

CORALE: SETTIMANALE DI RICERCA SULLA POESIA ITALIANA CONTEPORANEA

Poeta: ENRICO MARIÀ

da "I figli dei cani" di Enrico Marià, (puntoacapo 2019)

*

Sapere che la tua fica

si bagna per me,

sentirlo con le dita

io solo questo

chiamo amore;

l’animale che sono,

carne di ganci

appesi al cielo,

tutto il mio sentire

morto per fame:

la vita che mi ha fatto

bestia e cane.

NOTA DI LETTURA

Dove non c’è distacco tra opera e autore, non c’è l’opera, e non c’è l’autore.

Il poeta autentico è un cinico: non mi stancherò mai di dirlo.

E si è cinici allo stesso modo sia quando ci si distacca dalla società, che quando la si partecipa apertamente.

Il poeta non è un “animale” sentimentale ma di sentimento, cioè del sentire veramente il vivere e senza filtraggi, diluenti, abbellimenti, perché non c’è nulla di più bello di una brutta poesia.

Quindi poeta non è sicuramente colui facile agli innamoranti;colui che si inebria annusando un fiore, che, magari, manco si è visto per davvero, cioè dal vero.

Poeta è sicuramente colui, invece, che disturba l’ape che sugge il fiore, e che l’ape per vendetta punge, pur sapendo, così, di rinunciare alla sua stessa vita: pur sbudellandosi irreparabilmente, direbbe un poeta che fosse autentico, commosso, mosso, ma mai sentimentale.

Per questo è quanto mai utile oggi avvicinarsi alla poesia di Enrico Marià, sicuramente la voce più dura, calcarea, della poesia italiana contemporanea, autentica, mai di maniera, spogliata di qualsiasi abbellimento puramente estetico; una voce che – aggiungo – ha tutta la dignità della Natura, che sa essere allo stesso tempo generosa e pure così crudele;Marià che ci concede però solo delle sottilissime fessure attraverso le quali poter osservare il mondo: è un vetro limpidissimo la sua scrittura, senza incantamenti, senza fingerci altro da quelli che veramente siamo, davvero, dal vero dell’animo umano, dal suo crudo esercizio terreno.

Quella di Enrico Marià è una penna chirurgica, che seziona l’uomo a vivo, perché ha lo spietato dono del vero.

MASSIMO RIDOLFI

ASCOLTA QUI I VERSI:https://youtube.com/shorts/TtNf-kDvDCo?feature=share.