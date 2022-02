ADAMO / TERAMO NATURA INDOMITA ...UN'ESTATE COSTATA 3MILA EURO AL GIORNO

Se la Teramo di questa estate sia stata, più o meno, indomita, non lo sappiamo. Sta ai cittadini giudicarlo. Di certo, è stata costosa. Tanto. Forse troppo? Chissà, sta sempre ai cittadini giudicarlo. Noi ci limitiamo a fare due conti. Anzi, più di due. Facciamoli tutti. Che poi sono quelli depositati da Acs e Big Match, ovvero le due associazioni che hanno organizzato l’evento. Ci era parso di capire, pur in mancanza di dati ufficiali, che la manifestazione era costata circa 150mila euro. Tutto compreso.

Lo confessiamo: ci sembravano tanti.

Ma sbagliavamo.

Non erano tanti.

Erano la metà d quelli spesi davvero, visto che Teramo Natura Indomita è costata 270mila euro. Ovvero 3mila euro al giorno, visto che ha coperto il periodo luglio - settembre.

Tre mesi.

Novanta giorni.

Duecentosettantamila euro.

Tremila euro al giorno, appunto.

Anzi: a volerla dire tutta, al momento della presentazione, l’assessore Filipponi annunciò: «200 eventi in 80 giorni». (LEGGI QUI)

Allora rifacciamo i conti: 1350 euro ad evento… 3375 euro al giorno.

Ma chi li ha spesi?

O meglio: chi ha contribuito?

- Il Comune di Teramo € 95.000,00 (così ripartiti : ACS 12.478,64€, BIG MATCH 82.521,36€)

- Abruzzo dal vivo € 117.070.30

- BIM € 10.000.00

- CCIAA del Gran Sasso € 25.000.00

- TEAM € 15.000,00

- MO.TE € 2.000,00

- Entrate derivanti da attività a pagamento € 5.777,27

- Fondi Propri versati dalle due associazioni € 302.06

Totale delle entrate: € 270.149,63

Tanti?

Troppi?

Pochi?

Considerate che gli artisti, nella stragrande maggioranza, hanno preso solo rimborsi spese per il chilometraggio (da 70 a 100, massimo 200 euro). Solo qualche “grosso nome” ha avuto un cachet, ma alla fine la spesa per gli spettacoli, o meglio, per i soli artisti, non ha raggiunto i 70mila euro.

E allora come li hanno spesi?

Così:

- Allestimenti €34.838,79

- Cachet artisti € 69.830.05

- Alloggio artisti € 3.450,00

- Vitto Artisti € 3.499,51

- Bagni Chimici € 1.769.00

- SIAE € 7.854,38

- Merchandising € 2.006,90

- Installazioni € 29.154,45

- Pianoforti € 4.148,00

- Sicurezza € 14.301.00

- Service € 43.239,00

- Personale Tecnico € 4,984.00

- Personale Amministrativo € 5.592.00

- CIVES € 4.190,00

- Croce Bianca € 3.500.00

- Comunicazione € 22.437.93

- Backline € 170.80

- Diritti SUAP € 200.00

- Organizzazione € 4.596,34

- Assicurazione € 694,50

- Varie € 9.692.98

Totale delle uscite: € 270.149,63

Tanti?

Troppi?

Giudicatelo voi… intanto si lavora all’edizione 2023…

