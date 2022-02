IL ROTARY REGALA A GIULIANOVA IL BUSTO DEL FONDATORE DELLA CITTA': GIULIO ANTONIO ACQUAVIVA

L’iniziativa intrapresa nel 2020 dal Rotary Club Teramo Est di realizzare un busto in memoria del fondatore della città di Giulianova, Giulio Antonio Acquaviva, settimo Duca della città di Atri e Conte di San Flaviano, il cui presidente era l’Avvocato Gianfranco Cocciolito, grazie alla perseveranza dei soci del club rotariano e alla convinzione che tale idea avesse un valore storico fondamentale come memoria collettiva per l’intera comunità giuliese, si avvia alla fase realizzativa. E’ previsto per il prossimo 22 Aprile 2022, in concomitanza dei festeggiamenti del patrono di Giulianova, lo svelamento dell’importante busto realizzato dallo scultore dell’Università di Urbino, Antonio De Marini e finanziato interamente dal Rotary Club Teramo Est, attualmente presieduto dall’Avvocato Domenico Giordano, il cui contributo economico, insieme a quello di alcuni imprenditori filantropi, consentirà al Comune di Giulianova di poter ricevere il prezioso dono. Il monumento verrà posizionato dinanzi al Duomo di San Flaviano mentre il calco in gesso bianco sarà custodito dall’Assise Comunale all’interno del Palazzo della Città. L’evento sarà realizzato di concerto con l’amministrazione comunale di Giulianova e avrà a margine dello svelamento un importante momento di riflessione con una lectio magistralis sulla figura di Giulio Antonio Acquaviva da parte di un relatore di spessore del panorama culturale.

Il Presidente del Rotary Club Teramo Est

Avv. Domenico Giordano