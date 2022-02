VIDEO-FOTO/ NUOVA MANIFESTAZIONE DEI RESIDENTI DI CERQUETO CONTRO IL SINDACO SERVI: "CONTINUA LO SPERPERO DI DENARO PUBBLICO CON LA STRUTTURA EMERGENZIALE FUORI IL PAESE"

Nuova manifestazione, stavolta a Teramo in Largo San Matteo (di fronte la Prefettura) dei cittadini di Cerqueto, per protestare contro il Comune di Fano Adriano per la decisione di costruire una struttura emergenziale al vecchio campo sportivo, situato ad oltre un chilometro dal paese e luogo ritenuto non adatto dalla quasi totalità della popolazione, che invece preferisce costruirla all’interno del paese, dove avrebbe anche un ruolo di struttura polivalente, adatta per riunioni, assemblee, convegni, teatro ed altro.

Costruirla al vecchio campo sportivo sembra uno sperpero di denaro pubblico in quanto la struttura verrebbe utilizzata solo in caso di sisma (evento raro), ma per il resto del tempo abbandonata a sé stessa e soggetta a costose, continue ed inutili manutenzioni. Senza contare che il campo era utile alla popolazione per tanti altri scopi: atterraggio elicottero in caso di emergenza, parcheggio in occasione del presepe vivente, luogo adatto per sezionare la legna prima di utilizzarla nelle abitazioni e per i giochi estivi (corse di cavalli ecc). la scelta va inoltre contro la legge del 2016 sul consumo del suolo, secondo la quale è necessario recuperare spazi urbani abbandonati prima di consumare nuovo suolo.

La popolazione di Cerqueto ha fatto di tutto per far cambiare idea al sindaco: incontri, visita al Commissario Straordinario per il Sisma Avv. Giovanni Legnini, petizione di tutti i cittadini alla quale il sindaco non ha mai risposto. Da qui il motivo della protesta. Si possono sperperare in questo modo i fondi per i Comuni del cratere sismico?, si domandano i cittadini di Cerqueto?

ASCOLTA I CITTADINI DI CERQUETO QUI