Nuovo allarme bomba all'Istituto magistrale Milli di teramo in via Carducci, in piano centro. Come da prassi, scattato l'allarme e nelle classi è iniziata lo sfollamento. I 200 alunni sono stati immediatamente evacuti nei giardini Gambacorta, ai Tigli. Sul posto polizia, carabinieri, vigili urbani e ambulanze. Si stanno facendo controlli nelle aule.

