PARCHEGGI A PAGAMENTO/ LA TERCOOP NON SI ARRENDE E RICORRE AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO LA SENTENZA DEL TAR

La Tercoop ricorrerà al Consiglio di Stato contro la sentenza del T.A.R. Abruzzo L'Aquila e connessa istanza di sospensione della suddetta, affidando l'impugnazione all'avvocato Francesco Calcagni. Decisione che accogliendo acriticamente le richieste e il racconto del Comune ha ritenuto inammissibile e infondato il nostro ricorso. Se si renderà necessario segnaleremo quanto sta avvenendo anche alla Corte di Giustizia Europea, nonché all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Solo in linea di principio, cioè in linea di massima, è necessario partecipare alla gara per aver diritto alla tutela del ricorso, proprio perchè esistono casi dove la non partecipazione può essere indotta, come nel nostro con la concessione di un diritto di prelazione sui futuri ricavi dai parcometri concesso alla Easy Help, supportata anche da una convenzione a garanzia e tutela degli interessi del gestore, ma anche per l'impossibilità di poter migliorare il project financing con delle offerte aggiuntive veramente migliorative e di poter solo peggiorare le condizioni dell'appalto per la Easy Help e soprattutto per il personale eventualmente riassorbito. Siamo stati costretti a non delapidare inutilmente ulteriori 10mila euro con una partecipazione fittizia che sarebbe servita solo a legittimare la "non gara".

Dopo aver vinto tutte le selezioni indette dal Comune di Teramo per la gestione dei parcheggi a pagamento, dopo aver presentato tre progetti per i futuri parcometri e dopo aver partecipato alle due costose gare "ponte" definite unanimemente "disastri" sociali per gestore e lavoratori e anche per questo abortite, avremmo deciso "volontariamente e liberamente" di rinunciare a competere per un appalto che garantirà profitti certi? Una ricostruzione superficiale, sbrigativa e nella sostanza non veritiera, per noi inaccettabile. Avevamo spiegato nel ricorso i motivi della forzata rinuncia, ma delle nostre spiegazioni non si è tenuto conto.

Alla selezione per l'affidamento di sei milioni di potenziali ricavi con profitti sostanzialmente garantiti non è pervenuta una sola offerta "migliorativa" del project financing, quando solo un anno fa alla disastrosa gara ponte avevano partecipato tre cooperative sociali con tre diverse offerte. Il Collegio del Tar non si sarà chiesto nemmeno il perchè, anche se le normative vigenti in materia di appalti pubblici vietano tassativamente e non in linea di principio, di limitare, ostacolare o impedire la libera concorrenza.

Il Collegio del Tar non si limita alla superficiale e sbrigativa considerazione di inammissibilità, ma entra nel merito del ricorso e sposa tutte le argomentazioni della controparte, senza possibilità di replica e contraddittorio e senza verificare eventuali omissioni o inesattezze da parte dei legali del Comune.

Come il nostro primo studio di fattibilità per un progetto di partenariato pubblico-privato consegnato al protocollo generale a novembre del 2013, al Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri comunali, con il quale la Tercoop si impegnava a destinare tutti gli utili ricavabili dall'installazione di modernissimi parcometri alla manutenzione del lungofiume salvaguardando 26/28 posti di lavoro, progetto del quale i legali del Comune hanno perso memoria e lo stesso Collegio del Tar, replicando solo la versione omissiva della controparte ne cita due e non tre come erano gli studi di fattibilità allegati al ricorso. Con una piccola modifica sul numero degli stalli e dei conseguenti ricavi anche il primo progetto sarebbe risultato ancora attualissimo e il Comune, oltre al "servizio al passo dei tempi", avrebbe ottenuto un guadagno/risparmio di almeno due milioni di euro in sette anni di gestione.