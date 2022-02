VIDEO / UNA MOSTRA CON LA VITA DI MIMMO POLOVINEO AD UN ANNO DALLA SCOMPARSA

Una mostra per ricordare Domenico Polovineo sarà inaugurata mercoledi 23 febbraio alla sala dell'Ipogeo. Il grafico, pittore e fumettista è scomparso nell'agosto del 2020 a soli 58 anni. Gli amici di Mimmo, così si chiama il gruppo facebook che è nato di recente, hanno organizzato la mostra a Teramo per far conoscere le sue opere ai teramani.

GUARDA IL SERVIZIO SU R115