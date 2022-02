CAMBIA GESTIONE IL CONAD DI VILLA MOSCA

Cambio gestione al Conad di Villa Mosca. Dopo tanti anni di lavoro e di impegno, lo storico titolare, Francesco Lauri, ha passato la mano.

Per tutta la giornata di ieri, il frequentatissimo punto vendita è rimasto chiuso, così come per metà giornata di oggi, per inventario, come recitava il cartello posto all’ingresso.

Oltre all’inventario, oggi si sono ultimate le pratiche notarili, che hanno visto il passaggio di proprietà da Francesco Lauri a gruppo Conad Adriatico, che a sua volta ne ha affidata la gestione alla società Conad Girasole srl.

Nessun problema per i dipendenti, visto che il precedente gestore ha ottenuto il mantenimento degli attuali posti di lavoro, così da assicurare alla clientela la garanzia di un rapporto di cordialità ormai consolidato.