DA DOMATTINA A TERAMO NUOVE CORSIE CICLABILI, ECCO DOVE

Dopo i lavori di asfaltatura e le avverse condizioni meteorologiche delle scorse settimane, da domattina ripartono i lavori di segnaletica stradale per le piste ciclabili in via Po, via de Gasperi, ponte san Gabriele e ponte san Francesco. Successivamente, con lavori che verranno compiuti solo durante le ore notturne, si proseguirà su viale Crispi e via Fonte Regina

L’assessore alla Mobilità Sostenibile Maurizio Verna sottolinea: “Continuano le attività per la realizzazione di opere della mobilità sostenibile; dopo i 2,300 Km realizzati lo scorso anno per la linea che porta dal centro città fino al polo scolastico della Cona, ora si va verso est per completare un intervento che renderà l’intera area ad alto tasso di ciclabilità. Partendo da ponte san Gabriele realizziamo pertanto altri 5,300 km di pista per un totale di 7,6 di km di corsie ciclabili; questo in una città che ha già 8 km di parco fluviale ciclabile e una importante pista ciclopedonale alla Gammarana. Si arriva, quindi, quasi a 16 km di strutture ciclabili a Teramo. Se aggiungiamo l’importate finanziamento di 3.200.000 euro per i collegamenti con l’Università, sia verso Colleparco che verso Piano D’Accio,possiamo considerare la realizzazione del primo tratto della pista ciclabile sul Tordino, che successivamente verrà completata fino alla costa . Tutto ciò, nella direzione di una politica che vuole incentivare l’utilizzo di mezzi alternativi all’automobile per muoversi dentro la città, e quindi migliorare la qualità ambientale e favorire un utilizzo migliore degli spazi pubblici”.