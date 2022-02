SILVI, "IL SINDACO SOFFRE SEMPRE DI PIU' DI ANNUNCITE"

" Ringraziamo il sindaco per i consigli alla cittadinanza, profusi a mezzo stampa, di munirsi per tempo di autoclavi e cisterne atte a fronteggiare la probabile siccità estiva; in precedenza, avevamo assistito all'invito di adottare una telecamera. Trattasi di ' annuncite ', ove il suffisso 'ite' indica un'infiammazione, una vera e propria patologia sociale e politica ".

Questo il commento di Fiore Febbraro ( FuturA ), fuoriuscito dalla Lega dopo aver ricoperto innumerevoli ruoli sulla provincia di Teramo, che prosegue:

" La bella stagione è alle porte e Silvi si presenta, rispetto all'anno precedente, con un numero inferiore di parcheggi per una pista ciclabile paragonabile alla tela di Penelope, sorvolando poi sull'ira dei commercianti per l'appalto del primo lotto della passeggiata sul mare. Diciamo che il buon governo del fare dell'Amministrazione targata Scordella si concretizza in comunicati stampa, corredati da foto, improntati all'uso del futuro semplice e mai del passato prossimo " conclude Febbraro.