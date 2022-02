SOLA, 86 ANNI, SI LASCIA CADERE DA UN BALCONE E MUORE

La conferma che si sia trattato di un gesto volontario è arrivata solo adesso. L.C. 86 anni di Giulianova si è tolta la vita lanciandosi dal balcone della propria abitazione in via Po. L'allarme è scattato intorno alle 9.14. Inutili i tentativi di soccorso prestati dal 118. Da capire i motivi del drammatico gesto. L'anziana viveva da sola in quell'abitazione e non ha lasciato alcun messaggio per giustificare la decisione di togliersi la vita.