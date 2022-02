VIDEO / FRONDAROLA OSTAGGIO DEI LAVORI DELLA GALLERIA, E' SOFFOCATA DAL TRAFFICO: L'ALLARME DEI RESIDENTI

Sono ostaggio del traffico causato dalla chiusura della galleria che da Teramo porta a Montorio da quando, una quindicina di giorni fa, sono iniziati i lavori da parte dell'Anas, lavori che non saranno riconsegnati come previsto dall'ordinanza: ad aprile ma forse a giugno anche se i residenti che lanciano l'allarme, non credono a questo nuovo annuncio reso noto, tra l'altro dall'Anas stessa durante un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi con il vice sindaco Giovanni Cavallari.

IL SERVIZIO SU R115