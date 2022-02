VIDEO / FRIGGE LE MELANZANE E SCATENA UN INCENDIO

Fiamme in un appartamento di via San Marino a Teramo. Una casalinga settantasettenne stava friggendo le melanzane quando, all'improvviso, ha preso fuoco la carta assorbente sulla quale stava depositando la frittura. La donna, spaventata, ha cercato di allontanare le fiamme, spostando il piatto con la carta in fiamme sul davanzale, ma le fiamme hanno avvolto la tapparella e l'infisso della finestra e poi tutto il cucìnino. Sul posto vigili del fuoco è un'ambulanza, per verificare che l'anziana non abbia riportato conseguenze, respirando il fumo.

. Appena giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno raggiunto l'appartamento dall'interno percorrendo il vano scala e dall'esterno entrando dalla finestra del locale cucina a cui è stata accostata l'autoscala. Una volta entrati nell'appartamento hanno spento rapidamente l'incendio. Al termine dell'intervento i vigili del fuoco hanno arieggiato i locali e messo in sicurezza gli impianti danneggiati dal calore sviluppato dall'incendio. Dall'incendio si è sviluppato un denso fumo che ha provocato l'annerimento di alcuni locali dell'appartamento. La strada comunale è rimasta bloccata al traffico veicolare per tutta la durata dell'intervento di soccorso.

