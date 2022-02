QUARESIMALE: “EROGATO IL CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PAZIENTI ONCOLOGICI”

Sono 60 le famiglie abruzzesi che quest'anno beneficeranno del contributo economico che la Regione Abruzzo eroga in favore di quei nuclei famigliari che al proprio interno hanno un malato oncologico o sottoposto a trapianto. Gli uffici regionali delle Politiche sociali hanno infatti perfezionato tutto l'iter burocratico legato al bando pubblicato nel giugno. "Si tratta - spiega l'assessore regionale alle Politiche sociali Pietro Quaresimale - di una misura molto attesa dalle famiglie con malati oncologici o trapiantati, costrette a sostenere spese di diversa natura legate al trattamento sanitario. La legge regionale che ha previsto questa misura è un provvedimento fortemente voluto dall'amministrazione regionale che ha ritenuto un atto di equità venire incontro a quelle famiglie che vivono quotidianamente le conseguenze sociali e finanziarie di patologie gravi e fortemente invalidanti dei propri cari". La legge prevede un contributo massimo di 2 mila euro a famiglia che, nei casi espressamente previsti nel bando, può salire a 3 mila euro. "Nei prossimi mesi - conclude l'assessore Quaresimale - verrà pubblicato un nuovo bando con le stesse caratteristiche dei precedenti. Sulla copertura finanziaria non c'è alcun problema in quanto la misura ha un proprio capitolo di bilancio dedicato".