ADDIO TONINO SCIPIONI, CON LA FIGLIA APRÌ LA MASSERIA

Se ne è andato, con l’eleganza e lo stile che, in vita, ne avevano connotato ogni momento, ogni azione, ogni rapporto. Antonio Scipioni era una persona per bene, di quelle che conoscono il valore della parola data, l’importanza di una stretta di mano e la forza di un sorriso. E, soprattutto, il valore genuino della verità. In ogni cosa. Quello stesso valore che anima, fin dal primo giorno, il percorso professionale di quella Masseria Scipioni, che “Tonino” aveva aperto credendo nel progetto della figlia Valeria, appoggiandone ogni scelta, offrendole quel supporto emozionale che solo un padre può dare. Antonio Scipioni aveva 72 anni, da tempo combatteva contro una malattia incurabile e, negli ultimi tempi, anche il maledetto Covid era venuto a complicare tutto. Lascia la moglie Silvia, le figlie Maria e Valeria, il genero Christian, le sorelle Ivana, Vittoria e Gabriellina e gli adoratissimi nipoti Alessia e Hamid. I funerali si svolgeranno oggi, mercoledì 23 febbraio, alle 15 nella frazione di Rocciano.