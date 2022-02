LA LETTERA / A PROPOSITO DEL LIBRO DI ANNA FERRANTE...

Alla cittadinanza, alla Regione Abruzzo, al Ministero dell'Istruzione, alla Redazione di Certastampa.

A seguito di articolo pubblicato sul sito web di codesta Spett. le Redazione in data 21/02/2022, con il quale si annunciava una "donazione del prezioso fondo dei libri appartenuto alla famiglia di Giovannino Pettinaro e Anna Ferrante, alla Biblioteca Delfico" e nel quale si legge: "Anna Ferrante...... ha scritto il libro COSTRUIRE LA QUALITA', risultato di una collaborazione proficua con il Gruppo nazionale nidi e infanzia....... è stata fautrice della legge nazionale sullo 0-6", mi corre l'obbligo morale per senso di giustizia e amore per la verità, perché si riconosca e si rispetti il diritto di vedersi riconosciuti i propri meriti, di fare alcune puntualizzazioni in merito, riguardanti l'avvicendarsi di situazioni che vedono protagonista la sottoscritta, allorquando decisi nel lontano 13 aprile 2006, di protocollare al Comune di Teramo un progetto innovativo dal titolo CENTRO MULTIFUNZIONALE PER BAMBINI E ADOLESCENTI, con servizi rivolti ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie, di cui il nostro territorio era sprovvisto e con innovazioni dal punto di vista pedagogico-didattico, da mettere in atto all'interno della struttura.

A distanza di circa un paio di mesi, esattamente il 28 giugno 2006, sul sito del Comune di Teramo fu pubblicato un progetto a firma di Anna Ferrante, dipendente comunale e coordinatrice dei nidi comunali, dal titolo CENTRO PER GENITORI E BAMBINI o IL TEMPO PER LE FAMIGLIE, del tutto identico al progetto protocollato dalla scrivente anzi, perfettamente sovrapponibile. Da quel momento, presero il via numerosissime iniziative su tutto il territorio provinciale, regionale e nazionale, tutte ricalcanti pedissequamente i concetti innovativi caratterizzanti il mio progetto e successivamente, tali innovazioni sono state acquisite anche dalla Legge 170/2015 di Riforma della Scuola, detta la Buona Scuola.

Il libro COSTRUIRE LA QUALITÀ di Anna Ferrante, rientra tra le numerose iniziative che ricalcano pedissequamente i concetti innovativi caratterizzanti il mio progetto.

Dopo copiosa corrispondenza intercorsa tra la sottoscritta e il Comune di Teramo e non solo, ho intrapreso le vie legali. A seguito di ciò, la Casa editrice ha ritirato dalla vendita il libro COSTRUIRE LA QUALITÀ di Anna Ferrante.

Tanto dovevo per opportuna conoscenza.

Denise Trentini