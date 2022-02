DUE STILISTE CURVY DALL'ABRUZZO AL SALOTTO DI RAI2

E' stato senza dubbio un pomeriggio da ricordare per Francesca Salvatorelli, stilista teramana e Cinzia Pizzichini, direttrice di sartoria marchigiana nel salotto di Detto Fatto su Rai2. Dopo il casting svoltosi nel mese di dicembre infatti, le due imprenditrici sono state invitate a partecipare al programma condotto da Bianca Guaccero martedi scorso, per presentare alcuni degli abiti pensati e creati apposta per le donne curvy.

Infatti Francesca e Cinzia, che firmano altre due collezioni alta moda sposa Made in Italy, con la linea dedicata alle spose curvy, hanno voluto iniziare una rivoluzione nel mondo della moda sposa. “Nel mondo dell’alta moda, le donne che hanno delle curve al di fuori delle tabelle sono quasi sempre discriminate, come se per vestire un abito da sogno dovessero cambiare se stesse e rientrare nei canoni assurdi dettati dalla moda. Spesso anche se trovano qualcosa della loro misura hanno sempre poca scelta e sono costrette ad accontentarsi. Con questa collezione abbiamo desiderato dare l'opportunità a tante ragazze di sentirsi belle, con un abito interamente cucito sulla loro fisicità, avendo l’opportunità di provare tanti modelli glamour e di tendenza per non sentirsi seconde a nessuno”

Un progetto nato nel 2019, con una serie di eventi in tutta Italia, durante i quali le future spose curvy avevano la possibilità di scegliere l’abito per le nozze provando tutta la collezione; un opportunità che di solito è riservata esclusivamente alle taglie 40.

La collaborazione tra le due imprenditrici, è iniziata poco prima della pandemia, quando hanno deciso di rispondere al periodo buio che stavamo vivendo con una collezione ispirata ai colori della luce dedicata ad una sposa un po’ diva, la Golden Hour Bride, che a settembre le ha portate sul red Carpet del Festival del Cinema di Venezia.

Quindi dal red carpet al palcoscenico della Rai in pochi mesi...

Tutte le loro collezioni sono disegnate da Francesca Salvatorelli, vincitrice del Wedding Awards 2022, nel suo atelier St. Claire di Teramo, che da poco ha aperto la sua seconda sede nelle Marche, e poi vengono studiati e realizzati nel laboratorio di Cinzia Pizzichini a Montegranaro.

La linea dedicata alle spose curvy, che ha sfilato a Detto Fatto però, si caratterizza per l’utilizzo di un metodo particolare:

E’ un progetto interamente made in Italy: gli abiti sono fatti a mano, compresi i ricami preziosi le applicazioni. “Ogni modello viene creato sulla sposa e cucito per le sue forme - spiegano Cinzia e Francesca - attraverso il metodo delle teline senza taglia: viene montato un vestito unico fatto su misura per ogni donna che vuole valorizzare le forme e non più nasconderle. Così come ha fatto Katiuscia, la futura sposa che ha chiesto aiuto al programma Detto Fatto di Raidue, durante il quale le due specialiste del senza taglia, hanno dato consigli alla futura sposa in base alla sua fisicità.

Dal 2019 ad oggi, centinaia di ragazze hanno scelto il loro abito durante i Curvy Special Day, delle giornate ad hoc organizzate dalle due professioniste. “Possiamo senza dubbio affermare che la pandemia per noi ha portato belle novità – dicono - la prossima tappa sarà ad aprile a Milano alla fiera del settore sposa per presentare le collezioni agli atelier che vorranno appoggiare questo progetto di inclusione, mentre nel frattempo in tantissime continuano a fare le loro richieste sui social da tutta Italia, in attesa di rivederle nella prossima puntata del palinsesto pomeridiano della tv nazionale.