EMERGENZA CINGHIALI A CROGNALETO, IL SINDACO LANCIA L'ALLARME AGLI ENTI

Il Comune di Crognaleto è devastato dall’attività incessante dei numerosi ungulati presenti nel territorio comunale. Per niente spaventati dagli abitanti delle diverse frazioni, soprattutto i cinghiali hanno ormai preso possesso dei giardini pubblici, dei parchi e delle piazze, assalendo e danneggiando anche le automobili in cerca di cibo.

Un fenomeno diventato davvero ingestibile, oltre che pericoloso per la pubblica e privata incolumità.

Il Sindaco del Comune di Crognaleto preoccupato si rivolge agli Enti preposti: “Ho nuovamente segnalato il fenomeno con un appello

urgente all’Ente Parco Nazionale, alla Provincia di Teramo, al Servizio difesa del suolo della Regione Abruzzo e, per conoscenza, alla Prefettura di Teramo. Necessitano provvedimenti immediati per il contenimento delle attività dannose degli ungulati, non solo perché causano dissesto idrogeologico e stravolgimento della flora, rendendo pericolose le strade con riferimento alle cunette di deflusso ai bordi delle carreggiate e alla devastazione delle stesse come sulla Provinciale del paese di Alvi, ma anche perché oggi è diventato soprattutto un fenomeno pericoloso per la sicurezza dei cittadini. Nel rispetto, ovviamente, dei giusti equilibri della fauna locale, spero non si voglia sottovalutare l’importanza di questo appello. Sono diventate ormai troppe le segnalazioni e troppo difficile, se non impossibile, la convivenza.”