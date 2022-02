FOTO / ENNESIMO ALLARME BOMBA IN UNA SCUOLA, STAVOLTA "RITOCCA" ALLO SCIENTIFICO

Ci risiamo. Nuovo allarme bomba al liceo scientifico Einstein di via Sturzo a Teramo. Sul posto, come da prassi, Vigili del Fuoco e forze dell'ordine. Tutti gli studenti sono in strada, così come nella sede dell'ex Comi in viale Bovio. Solite scene di evacuazione e solita giornata di lezioni perduta. Nonostante sia stato denunciato l'autore dello "scherzo" al Classico, continuano le bravate degli imbecilli. Evidentemente, qualcuno ha voluto allungare il "ponte" visto lo sciopero di domani e il lunedì di festa (l'Einstein infatti il 28 non farà lezione, per anticipare di fatto il martedì grasso)