E' VIETATO TRANSITARE PER FRONDAROLA SE SI DEVE RAGGIUNGERE MONTORIO, SPUNTA UN CARTELLO DELL'ANAS

E’ stato sistemato questa mattina al bivio che porta a Frondarola, un cartello che spiega come non sia più possibile transitare per il paese per oltrepassare la galleria che porta a Montorio chiusa dai primi giorni di febbraio per ristrutturazione.

Il traffico si legge, è riservato da oggi solo al traffico locale.

L’auspicio dei residenti è che quanto scritto nel cartello venga davvero rispettato.