IL COMUNE FA UN PASSO INDIETRO SULL'ESTERNALIZZAZIONE E SI "RIPRENDE" L'ASILO NIDO PINOCCHIO

L'asilo Pinocchio della Gammarana torna sotto la gestione diretta del Comune. Dopo un anno di gestione esternalizzata ad una cooperativa, l'asilo intitolato ad Anna Ferrante torna sotto l'egida pubblica. In modo esclusivo. Una scelta ricaduta proprio sull'asilo "in quanto è quello con il maggior numero di bambini" ha spiegato l'assessore Andrea Core, annunciando che entro l'anno scolastico 2023-2024, compatibilmente con lo scorrimento della graduatoria del concorso per l'assunzione di nuovi educatori e nuovi educatrici (le prove concorsuali si stanno completando in queste settimane) si ripeterà l'internalizzazione anche per un altro nido, se non due. "Valuteremo quali asili nido scegliere, anche in virtù del numero di educatrici/educatori che potremo inserire", ha aggiunto. La reinternalizzazione dell'asilo simbolo della prima infanzia in città è stata possibile grazie all'assunzione delle nuove 10 educatrici, frutto del concorso bandito dal Comune "dopo un fermo, in tal senso, duranto quasi 40 anni" ha tenuto a precisare l'assessore.

Al ritorno ad asilo pubblico del Pinocchio si somma una convenzione voluta dal Comune con gli asili a gestione interamente privata e che sono presenti sul territorio: "In questo modo conferiamo un'importante certificazione comunale a queste realtà importantissime per la nostra collettività ma, sopratutto, attraiamo il privato verso un sistema gestionale pubblico. Quando noi ci siamo insediati, in tema di asili in questa città, si consumava l'esatto contrario: tutto ha fatto la precedente amministrazione per correre incontro alla privatizzazione, noi abbiamo e continuano a ribaltare questa tendenza" ha commentato il sindaco Gianguido D'Alberto. Il fatto che l'asilo Pinocchio torni a gestione diretta del Comune "nulla modifica per le famiglie visto che le tariffe resteranno identiche e già ora le famiglie si sono sempre relazionate con il Comune per quanto riguarda tariffe, iscrizioni e quant'altro..." ha tenuto ad evidenziare Core. "Una vittoria in termini di programmazione e di coraggio", ha chiosato il primo cittadino.