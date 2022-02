SI PROMUOVE IL VINO DELLE COLLINE TERAMANE DAL 2 AL 7 MARZO CON LA STAMPA SPECIALIZZATA, ECCOME COME

Il Consorzio di Tutela Vini Colline Teramane organizza a Teramo, dal 2 al 7 marzo, “La nostra anteprima – The cool on the hills”, la seconda edizione dell’anteprima della denominazione dedicata alla stampa di settore nazionale e internazionale, e non solo. Sono oltre trenta i giornalisti provenienti dall’Italia e dall’estero attesi a Teramo, che il 2 marzo assaggeranno in anteprima le etichette di venticinque tra le cantine socie del Consorzio di “Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Docg”, la prima denominazione di origine controllata e garantita della regione Abruzzo. L’anteprima continuerà il 6 e il 7 marzo con due appuntamenti di degustazione, rispettivamente rivolti al pubblico degli appassionati, il primo, e agli operatori della ristorazione e del settore alberghiero della nostra regione, il secondo.

“Un evento unico a livello regionale che ci darà la possibilità di far degustare e conoscere una denominazione che cresce e guarda al futuro” – dichiara il Presidente del Consorzio, Enrico Cerulli Irelli – “ Uno sforzo congiunto che ci auguriamo possa abbracciare sempre di più la città di Teramo e tutto il territorio, diffondendo quello spirito che contraddistingue le Colline Teramane e i suoi produttori che, con le loro storie e il loro coraggio, continuano a costruire l’identità e il destino della denominazione.”



Mercoledì 2 marzo – E’ il primo momento dell’anteprima rivolto ai giornalisti di settore italiani ed esteri che si riuniranno presso la Sala Ipogea per la presentazione istituzionale della denominazione e per la degustazione dei vini. La mattina sarà dedicata all’anteprima delle annate “Colline Teramane” e “Colline Teramane Riserva”, dal 2016 al 2020, secondo i criteri previsti dal disciplinare e includendo le etichette in uscite da novembre 2021 o in prossima uscita, non ancora presentate alla stampa o in commercio. Ciascun giornalista potrà scegliere se degustare i vini alla cieca oppure in modo palese. Nel pomeriggio si svolgeranno due Masterclass di approfondimento, una verticale di dieci annate di Pecorino, IGT Colli Aprutini o Controguerra DOC, guidata dal giornalista Antonio Paolini e una degustazione verticale di quindici annate di Colline Teramane, dal 2003 al 2015, guidata dal sommelier Gianni Sinesi. I giornalisti saranno inoltre coinvolti in tre esperienze di conoscenza gastronomica del territorio, tra tradizione e innovazione, tra cui un pranzo a cura degli allievi dell’Istituto Superiore di Poppa Rozzi che, presso L’Arca – Laboratorio delle Arti Contemporanee, prepareranno una serie di assaggi “tipici” ispirati alla cucina teramana.

Domenica 6 marzo – In collaborazione con la FISAR di Teramo saranno organizzate, sempre alla sala Ipogea di Teramo, due degustazioni guidate, una alle ore 11 e una alle ore 17, per la presentazione in anteprima di dodici vini in tutto. L’ingresso è su prenotazione con un costo simbolico di 10 euro. Per iscrizioni: cell 320 6364864 (numero whatsapp) – mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Lunedì 7 marzo - L’ultimo appuntamento, con il supporto della Fondazione Italiana Sommelier, è rivolto agli operatori economici della nostra regione, ristoratori e albergatori, che saranno invitati a provare le nuove annate di Colline Teramane in una degustazione libera a banchi d'assaggio dalle ore 10 alle ore 18, con quattro fasce orarie: 10/12, 12/14, 14/16 e 16/18. Per iscrizioni: cell 392 8495569 (numero whatsapp) – mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Tutte le iniziative richiedono l’esibizione obbligatoria del Green Pass all’ingresso.

Le aziende del Consorzio che parteciperanno all’Anteprima e alle verticali: Abbazia di Propezzano, Ausonia, Barba, Barone Cornacchia, Barone di Valforte, Biagi, Centorame, Cerulli Spinozzi, Contucci Ponno, De Angelis Corvi, Emidio Pepe, Fantini, Faraone, Fosso Corno, Illuminati, Mazzarosa, Monti, Montori, Nicodemi, La Quercia, Lepore, Tenuta Terraviva, San Lorenzo, Strappelli, Velenosi.

“La nostra Anteprima” è cofinanziata dal PSR Regione Abruzzo 2014-2020, realizzata con il patrocinio e il contributo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia e del Comune di Teramo. Partner tecnici: Associazione Italiana Sommelier Teramo, Fisar Teramo, FIS Teramo, Istituto Superiore Di Poppa-Rozzi di Teramo, Associazione Qualità Abruzzo, Aria Food – Associazione Ristoratori e Produttori Abruzzesi.