COMMERCIALISTI, DI PROVVIDO E' IL NUOVO PRESIDENTE, DI EUGENIO IL PIU' VOTATO

E' Maurizio Di Provvido il nuovo presidente dell' ordine dei commercialisti ed esperti contabili. Lo ha scelto la stragrande maggioranza dei colleghi che hanno partecipato alle votazioni da remoto, aderendo alla tornata elettorale con una percentuale record del 90,6% degli aventi diritto (653 su 721 totali).

Secondo il meccanismo dei voti assegnati alle liste, che equivalgono ad una preferenza espressa per quel candidato, Di Provvido ha 'doppiato' il suo antagonista, Walter Strozzieri, ottenendo 439 preferenze contro le 210 attribuite alla lista avversaria. Un successo altisonante della lista 'Siamo vento, non la bandiera', dunque, che consegna al neo presidente Di Provvido una maggioranza bulgara all'interno del nuovo Consiglio, con 8 'suoi' candidati, contro l'unico che affiancherà Strozzieri.

La vittoria di Maurizio Di Provvido è frutto anche di un ottimo lavoro di squadra in cui si segnala il ruolo svolto dal professionista Dario Di Eugenio nell'individuazione dei candidati giusti e in particolare nell'indicazione di commercialisti in grado di certificare una rinnovata credibilità di uno degli ordini professionali più qualificati della città. Di Eugenio è risultato non a caso il candidato più votato con quasi 300 preferenze (297).

'Blindato', come dicevamo, il nuovo consiglio attorno alla figura del nuovo presidente: ne faranno parte oltre a Di Provvido e Di Eugenio, anche Manuela di Marcello (249 voti), Paolo Di Berardo (229), Ada Pechini (215), Andrea Vallese (212), Aurora Paolini (210), Roberto Tondini (204), Massimo Mancinelli (200), e per la lista numero 2 Walter Strozzieri (210) e Lara Pomponi (129).