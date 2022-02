BAINAIT / E' GIUSEPPE BELLACHIOMA L'OSPITE DI QUESTA SERA: L'ELEZIONE DI MATTARELLA, LA POLITICA DI OGGI, QUALCHE "SASSOLINO" ROSETANO E... IL CANDIDATO A TERAMO...

Sarà Giuseppe Bellachioma, parlamentare della Lega, l’ospite di questa sera a BAINAIT, il “notturno” di R+ pensato quest’anno come una chiacchierata di fine serata, tra un barman curioso, il direttore Antonio D’Amore, e un ultimo cliente in vena di confidenze. Nella lunga intervista, Bellachioma racconterà l’emozione (e i retroscena) dell’elezione del Presidente della Repubblica, così come con grande schiettezza avrà modo di commentare il momento politico attuale, il post pandemia, con una lettura attenta e partecipe anche delle vicende politiche locali, partendo da Roseto (magari anche togliendosi qualche sassolino dalla scarpa) per arrivare alle prossime elezioni a Teramo e pin particolare alla scelta del candidato della coalizione… Ma, come è nello stile di Bainait, non mancheranno momenti di racconto più intimo e personale. BAINAIT QUESTA SERA ALLE 21 SU R+ CANALE 116