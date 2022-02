VIDEO / STUDENTI E SINDACATI IN PIAZZA PER NON MORIRE DI SCUOLA E LAVORO

Sono scesi oggi in piazza gli studenti per chiedere una diversa gestione della scuola - lavoro. La manifestazione ha preso il via da Piazza Dante per concludersi a Piazza Martiri dove gli studenti delle scuole superiori e ai sindacati hanno sfilato per le vie del centro.

Dopo la morte di Lorenzo e Giuseppe, deceduti a causa di incidenti sul lavoro durante l’alternanza, il tema delle morti bianche è tornato attuale come mai ed anche di questo si è parlato oggi. Altro tema recentemente tornato attuale sono le violenze delle forze dell’ordine sugli studenti e l’alternanza scuola-lavoro che non va.

Per queste motivazioni, anche a Teramo è stato proclamato uno sciopero studentesco al quale, pero’, non hanno partecipato in molti.

