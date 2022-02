VIDEO / VECO-ATR: I SINDACATI CONTRO MARSILIO: «NON E' RISPETTOSO DEI PROBLEMI DEI LAVORATORI...PROMESSE NON MANTENUTE»

Sono arrabbiati i sindacati dopo l'incontro inconcludente di ieri in Regione dove, i lavoratori di Veco e Atr che stanno per essere licenziati sarebbero stati attaccati verbalmente dal presidente della Regione Marco Marsilio durante l'incontro richiesto dopo il sit-in fuori dall'Emiciclo. Solo l'assessore Pietro Quaresimale si sarebbe dato disponibile ad un aiuto annunciando la disponiiblità di fondi per 4 milioni di euro ed 11 milioni mai utilizzati per la zona complessa della Val Vibrata.

IL SERVIZIO SU R115