VIDEO / DOMANI POMERIGGIO (ORE 17) IN PIAZZA MARTIRI C'E' LA MOBILITAZIONE PER LA PACE

L’esplosione delle guerra in Ucraina impone una immediata reazione del mondo del lavoro e dei cittadini con la richiesta di immediata cessazione delle operazioni militari. Per parlare di tutto questo, domani: SABATO 26 FEBBRAIO 2022 alle ore 17, a TERAMO in piazza Martiri della Libertà ci sarà un'iniziativa pubblica con un presidio per la PACE.

IL SERVIZIO SU R115