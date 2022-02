STUDENTI IN TRANSIZIONE DI GENERE, LA CONSULTA TERAMANA APPROVA UN REGOLAMENTO INNOVATIVO

La Consulta Provinciale degli Studenti di Teramo, nell’assemblea plenaria di ieri giovedì 24 febbraio, ha approvato all’unanimità un Regolamento della Carriera Alias, che permette alle studentesse e agli studenti in fase di transizione di genere, di modificare il nome sui documenti scolastici, affinché possano vivere l’ambiente scolastico con serenità.

A livello nazionale non ci sono, ad oggi, linee Guida Ministeriali per poter la Carriera Alias e ciò crea disparità tra i vari istituti e sono pochissimi quelli che ne hanno adottato uno; la Consulta ha cercato di creare un’unica rete tra tutte le scuole della Provincia di Teramo, fornendo loro una bozza.

La CPS, come istituzione, è attenta alla tutela della privacy e ai diritti di ogni studente e ha ritenuto fondamentale battersi affinché ogni persona sia riconosciuta nel proprio genere espresso.

Il Regolamento verrà inviato a tutti gli Istituti superiori della nostra Provincia, spetterà ai dirigenti Scolastich e ai Consigli d’Istituti decidere se inserirlo nel Regolamento scolastico. Lo rende noto: la Giunta esecutiva della Consulta della Provincia di Teramo.

