E' MORTO GIAMPAOLO GIULIANI, "L'UOMO CHE PREVEDEVA I TERREMOTI"

E' morto Giampaolo Gioacchino Giuliani, aveva 75 anni ed è stato ucciso da una malattia incurabile. Ex tecnico dell’Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario distaccato presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Giuliani divenne famoso in occasione del terremoto che il 6 aprile 2009 ha colpito la città dell’Aquila, per le sue ricerche sul Radon sulla possibilità di prevedere i terremoti. “Un uomo generoso, caparbio, legatissimo alla famiglia e per i quale la parola “amicizia” ha un grande valore”, si legge nella pagina della Fondazione che porta il suo nome".