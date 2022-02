TRUFFE AGLI ANZIANI, CARABINIERI NELLE CHIESE PER SPIEGARE COME DIFENDERSI

La truffa ai danni di persone anziane o sole è una fattispecie di reato particolarmente odiosa perché provoca alle vittime danni economici anche ingenti, oltre a suscitare nelle stesse la dolorosa consapevolezza della loro vulnerabilità e sconforto.

Anche in provincia di Teramo spregiudicati criminali mirano a depredare gli appartenenti alle fasce più deboli della cittadinanza, elaborando stratagemmi sempre più credibili per carpire la buona fede delle vittime ed aggredendole in casa, all’aperto o anche in internet. Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha pertanto avviato nuovamente una campagna per sensibilizzare le potenziali vittime sul rischio di cadere nella rete di delinquenti senza scrupoli. Nel corso di incontri che interesseranno tutti i Comuni della provincia dal prossimo 1° marzo, i Comandanti delle Compagnie e delle Stazioni forniranno utili consigli alla cittadinanza per evitare le truffe, replicando un’analoga iniziativa avviata nel 2020 e proseguita fino all’anno scorso.

Gli incontri avranno luogo presso le chiese della provincia al termine delle celebrazioni delle Messe con maggior partecipazione di anziani, nonché presso Comuni, parrocchie, patronati, circoli per anziani e centri di aggregazione simili.

“L’Arma, da sempre vicina alle fasce deboli della popolazione, in questa campagna mette in campo le sue migliori risorse per spiegare ai cittadini quali sono le modalità più ricorrenti con le quali i truffatori agiscono e quali contromisure devono essere adottate per contrastarle”, afferma il Comandante Provinciale, Colonnello Emanuele Pipola. “Auspico” prosegue l’Ufficiale “che agli incontri partecipi anche chi è più vicino alle persone anziane o sole, come i figli e i nipoti, in modo che con continuità possano mantenere nei propri cari la necessaria consapevolezza dei rischi che corrono e la conoscenza delle norme di condotta da tenere per scongiurarli”.