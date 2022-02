VIDEO / SAN NICOLO', LA FRAZIONE DEI TERAMANI FELICI...L'UNICO PROBLEMA E' LA BUCA IN PIAZZA

A San Nicolò a Tordino non si registrano tanti problemi. Sarà la presenza di due assessori: Sara Falini e Antonio Filipponi, quella del consigliere super Lancione per finire e non per ultimo, dalla presenza della famiglia del Sindaco di Teramo ma sono pochini i problemi che il neo comitato di quartiere evidenzia nel nostro giro settimanale tra frazioni e quartieri in onda su R115 con L'Altra Città. Del resto c'è un rinnovato campo di calcio: il Dino Besso, una scuola: la Carlo Febbo quasi pronta che fanno di questa frazione un piccolo gioiellino...o almeno cosi sembra.