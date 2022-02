FOTO/ IN AZIONE I MEZZI ANTINEVE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Sulle strade provinciali non si segnalano particolari criticità, causa neve. Questa mattina, la Provincia insieme ai Vigili del Fuoco sono stati impegnati per rimettere in carreggiata un mezzo della TUA rimasto fermo in zona Aprati. I problemi sono dovuti essenzialmente alle gomme non adatte al transito sulla neve.

Le condizioni meteo dovrebbero peggiorare nella giornata di domani.