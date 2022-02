MALTEMPO/ VERNA COMUNICA CHE LA CIRCOLAZIONE E' QUASI REGOLARE PER I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Maltempo a Teramo. L’assessore ai Trasporti Maurizio Verna comunica che, in riferimento alla situazione causata dalla nevicata delle ultime ore, viene mantenuto un costante contatto con l’azienda Baltour che gestisce il Trasporto Pubblico Locale. Al momento la situazione è buona, le strade sono pulite. Qualche criticità si registra per:

Linea 1 e 1/ a Colleatterrato alto, in prossimità della zona 167, dove l’autobus non può arrivare e pertanto gira prima;

Linea 3, a Piano della Lenta, qui il bus non sale a Putignano e pertanto inverte la corsa all’altezza del campo sportivo;

Colleparco, in prossimità degli edifici a cupola, dove i mezzi di trasporto pubblico non sono in grado di affrontare la discesa.

Continua in ogni caso il monitoraggio minuto per minuto della situazione.