VIDEO / LA TESTIMONIANZA DI UN TERAMANO DA UN BUNKER DI KIEV

La drammatica testimonianza di un advisor teramano bloccato in un bunker antiaereo a Kiev, dove vive da due anni. Marco Moschetta, è stato contattato da R115, a cui ha raccontato l'esperienza che sta vivendo da qualche giorno dopo l'attacco delle truppe russe all'Ucraina. Il suo racconto in uno Speciale che andrà in onda questa sera alle 21 su R115

GUARDA L'ANTEPRIMA